الزوراء يفوز على الصناعات الكهربائية ضمن ممتاز الكرة

تغلب نادي الزوراء، اليوم الثلاثاء، على نادي الصناعات الكهربائية، بـهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل اللاعب علاء عبد الزهرة الهدف الأول للزوراء في الدقيقة 83 من زمن المباراة عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليصل بذلك الزوراء إلى النقطة 49 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 28 في المركز 16 .



وجرت المباراة على ملعب الصناعة بقيادة الحكم الدولي محمد سلمان.

