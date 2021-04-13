انت الان تتابع خبر الكاظمي يوصي وزارة التجارة بتوزيع الحصة الإضافية بكامل موادها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، توصية إلى وزارة التجارة بشأن الحصة الإضافية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم في مؤتمر صحافي تابعته الخليج 365، إن "الكاظمي أوصى وزارة التجارة بتوزيع الحصة الإضافية بكامل موادها".
وفي سياق أخر، أضاف أن "وزير الصحة قدم لمجلس الوزراء معلومات بشأن تصاعد أخذ اللقاحات المضادة لكورونا"، مشيراً إلى "تسلم العراق أنواعاً عدة من اللقاحات ولمسنا إقبالا لدى المواطنين على أخذها".
وفي سياق أخر، أضاف أن "وزير الصحة قدم لمجلس الوزراء معلومات بشأن تصاعد أخذ اللقاحات المضادة لكورونا"، مشيراً إلى "تسلم العراق أنواعاً عدة من اللقاحات ولمسنا إقبالا لدى المواطنين على أخذها".