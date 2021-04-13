الكاظمي يوصي وزارة التجارة بتوزيع الحصة الإضافية بكامل موادها

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم في مؤتمر صحافي تابعته الخليج 365، إن "الكاظمي أوصى وزارة التجارة بتوزيع الحصة الإضافية بكامل موادها".

وفي سياق أخر، أضاف أن "وزير الصحة قدم لمجلس الوزراء معلومات بشأن تصاعد أخذ اللقاحات المضادة لكورونا"، مشيراً إلى "تسلم العراق أنواعاً عدة من اللقاحات ولمسنا إقبالا لدى المواطنين على أخذها".

