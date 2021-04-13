الدفاع تعلن تطهير سلسلة جبال حمرين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تطهير سلسلة جبال حمرين، فيما أشارت إلى تدمير مضافات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تطهير سلسلة جبال حمرين الواقعة غرب بحيرة حمرين وضمن محورها الخاص خلال العملية الأمنية التي انطلقت قبل يومين بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة وتواجد ميداني من قبل رئيس أركان الجيش وقائد القوات البرية ضمن قاطع عمليات ديالى".



وأشار البيان إلى، أن "قيادة الفرقة المدرعة التاسعة حققت الأهداف المخطط لها حيث دمرت جميع المضافات التابعة لعصابات داعش الإرهابية ورفعت ودمرت العبوات الناسفة".

