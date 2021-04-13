الوساطة الجنوبية بالسودان: اتفاق جوبا يعاني من "اختلالات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مقرر الوساطة الجنوبية للسلام في السودان، الدكتور ضيو مطوك، الثلاثاء، وجود بعض الاختلالات في اتفاق جوبا.

وقال مطوك إنهم يعملون هذه الأيام في الخرطوم لمعالجة تلك الاختلالات في القضايا المحددة، ومناقشة ملف تقسيم الثروة بمسار الشمال والوسط.



تصريحات مقرر الوساطة الجنوبية جاءت عقب الاجتماع مع رؤساء مساري "الوسط" التوم هجو و"الشمال" محمد داؤود بنداك وسيد أحمد الجاكومي.

وأضاف: "جلسنا مع الطرف الحكومي والمسارين وطرحنا بعض الأفكار التي يمكن أن تعالج الاختلال الموجود في ملف الثروة"، موضحاً أنهم بصدد مواصلة الحوار لتحقيق نسبة عادلة تضمن حقوق الجميع فيها.

وكانت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان قد اقترحت بدء آليات التنفيذ في 15 أبريل/نيسان باستثناء القضايا التي تم البت فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي مع اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بحضور أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وقال مقرر اللجنة، نور الدائم محمد أحمد طه، إن الاجتماع استعرض تقارير اللجان المختلفة الخاصة بمعالجة قضايا المسارات المختلفة وبالأخص مسار الشرق بجانب الاختلالات في تلك المسارات، مشيرا إلى أنه تم إرجاء تلك القضايا لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل.

ولفت إلى أنه تم تكليف اللجنة المكونة من كبار المفاوضين من المسارات المختلفة، بمواصلة مراجعة الجداول الفنية والزمنية الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام، مشيرا إلى أن هناك مقترحا ببدء آليات تنفيذ الاتفاق، اعتباراً من 15 أبريل الجاري، على أن يتم استثناء القضايا الأخرى التي تم البت فيها.

وتابع: "هناك مقترح أيضا من اللجنة الفنية على جدولة القضايا الهامة التي تحتاج إلى اتخاذ القرارات العاجلة، بما فيها تعيين حاكم إقليم دارفور وولاة الولايات الأخرى".

وكان عدد من حركات الكفاح المسلح انتقد تأخير تنفيذ اتفاق جوبا خاصة بند ملف الترتيبات الأمنية بعد مرور 6 أشهر على توقيعه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدت جوبا توقيع اتفاق نهائي للسلام بين كل من الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة، دون مشاركة حركتي عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور.