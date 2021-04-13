إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي اليوم الثلاثاء أن بلاده بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء بلغت نسبتها 60 بالمئة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية (ارنا) أن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الذي يتواجد حاليا في العاصمة النمساوية فيينا أبلغ مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن طهران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة 60 بالمئة.

وقال عراقجي إنه سيتم تركيب ألف من أجهزة الطرد المركزي تعمل بنسبة 50 بالمئة أكثر من الأجهزة السابقة إضافة الى استبدال الأجهزة المتضررة في الحادث الأخير.

وتعرضت منشأة (نطنز) لتخصيب اليورانيوم بمحافظة أصفهان (وسط) قبل يومين لحادث أسفر عن عطل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي فيها.

وكان عراقجي قد وصل في وقت سابق الى فيينا للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات في إطار اللجنة المشتركة للدول الاعضاء في مجموعة (4+1) بشأن الاتفاق النووي.