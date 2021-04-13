الامارات.. الفجيرة تعتمد حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة على ضرورة التقيد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال شهر رمضان المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.



وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي للإمارة، أن الفريق اعتمد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تضمنت منع التجمعات والزيارات العائلية، ومنع توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، بالإضافة إلى منع إنشاء خيم الإفطار لتناول الوجبات الجماعية، ومنع تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل أو إقامة موائد الإفطار أمام المساجد، على أن يقتصر توزيع الوجبات أو المساعدات العينية من قبل الجهات الخيرية الرسمية المعتمدة في الدولة وحسب البروتوكول الخاص المعتمد.

كما شملت التعليمات الابتعاد عن التجمعات الكبيرة في الأماكن المرتبطة بأنشطة رمضان مثل الأسواق والمحال التجارية المزدحمة، ومنع إنشاء الخيم الرمضانية التجارية والتي تقدم خدمات الأطعمة والمشروبات والشيشة المصاحبة عادة للمطاعم والفنادق والوجبات السياحية المختلفة أو في أي مكان عام آخر.

وفيما يخص تأدية الصلوات ..أكدت التعليمات على استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية كما يمنع توزيع المصاحف والهدايا الأخرى في مقار العمل، وقيام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد فيروس (كوفيد-19) والمعلن عنها سابقاً لأداء الصلوات الخمس مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن (30) دقيقة.

وخصص فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الإمارة الرقم (092051218) والرقم (901) للإبلاغ عن أي مخالفات تتعارض مع التعليمات الصادرة.