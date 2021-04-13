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دولة الإمارات تقدّم 118805 جرعات جديدة من لقاح كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية تقديم 118805 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 9156728 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 92.58 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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