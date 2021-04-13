شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: اعتقال أستاذ جامعي بتهمة الخيانة العظمى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قضت محكمة روسية اليوم (الثلاثاء)، باعتقال أستاذ معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا فاليري غولوبكين للاشتباه بارتكابه جريمة خيانة عظمى. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن المكتب الإعلامي لمحكمة حي «ليفورتوفو» في موسكو قوله: إن غولوبكين تم حبسه احتياطياً لمدة شهرين أي حتى 12 يونيو، فيما قال محامي غولوبكين إن موكله الذي يناهز عمره 70 عاماً، لا يعترف بارتكابه الخيانة، مؤكداً عزمه الطعن في قرار حبسه.

وذكر موقع معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، أن فاليري غولوبكين يعمل أستاذاً في قسم الميكانيكا النظرية والتطبيقية للأجهزة الهوائية والمائية، وتشمل دائرة اهتماماته العلمية انسياب مكونات أجهزة طائرة وتحسين الأشكال الدينامية الهوائية.

وقال عميد المعهد نيكولاي كودريافتسيف، إن عمل غولوبكين فيه ينحصر في إلقاء محاضرات مرة أو مرتين في الشهر لطلاب الصف الرابع، أما وظيفته الرئيسية فهي عمله في معهد «جوكوفسكي» المركزي للديناميكية الهوائية والمائية. وأكد المكتب الإعلامي لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا أن غولوبكين لم يملك وصولا إلى معلومات تشكل أسرار دولة، فيما لا تزال تفاصيل القضية مجهولة بسبب فرض صفة السرية على مواد التحقيق.