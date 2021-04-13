شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف شخصين على خلفية حريق ضخم في سان بطرسبورج بروسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سان بطرسبورج - أ ف ب

أوقفت السلطات الروسية الثلاثاء شخصين بعد حريق كبير في مصنع تاريخي للنسيج في سان بطرسبورج ثاني كبرى المدن الروسية، فيما يحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق.

ويوم الاثنين، دمر الحريق عدة طوابق في مبنى نيفسكايا مانوفاكتورا المبني بالطوب الأحمر على ضفة أوكتيابرسكايا من نهر نيفا، وتسبب الحريق بمقتل رجل إطفاء ونقل اثنين آخرين إلى المستشفى.

وقالت وزارة الطوارئ إنّ الحريق تواصل الثلاثاء في مساحة 500 متر مربعة، مشيرة إلى أنّ 40 رجل إطفاء يشاركون في محاولة إطفاء الحريق وإزالة الركام.

وقالت لجنة التحقيق، التي تحقق في الجرائم الكبرى بالبلاد، إنها فتحت تحقيقاً جنائياً في وفاة ناجمة عن الإهمال، وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون احتجزت المدير العام لنيفسكايا مانوفاكتورا ونائبه.

وأشار المحققون إلى "عدد من الخروقات" فيما يتعلق بالسلامة من الحرائق، وقالوا إن الإدارة "كانت تعلم يقيناً" أنه لا يمكن تشغيل المبنى.

وقدّر المحققون أن الحريق امتد على مساحة نحو 4 آلاف متر، ما تسبب في انهيار جزء كبير من سقف المبنى وامتداد اللهب لأشجار مجاورة.

واجتاحت ألسنة اللهب يوم الاثنين المصنع الضخم الذي تبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع، وتم تأسيسه كمصنع للنسيج في عام 1841.

وأممت السلطات المصنع إبان العهد السوفييتي، قبل أن يتم بيعه للقطاع الخاص في العام 1992.

وخلال السنوات الأخيرة، تواصل إنتاج النسيج في جزء من المبنى، فيما تم تأجير بعض أجزائه كمكاتب، في حين أهمل ما تبقى منه.

والحرائق شائعة في روسيا بسبب البنى التحتية المتهالكة، أو عدم الالتزام بمعايير السلامة.