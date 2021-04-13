شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد 8 توصيات حول أعمال «مطار الشارقة الدولي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته امس بمقر المجلس التوصيات التي سترفعها للمجلس خلال جلسته المقبلة حول التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة مطار الشارقة الدولي.

وترأس الاجتماع الدكتور عبدالله الدرمكي رئيس اللجنة بحضور أعضائها محمد علي محمد النقبي مقرر اللجنة ومحمد حمد الزعابي وأحمد سالم سيف غانم الزعابي وعلي سعيد بن شرارة الكتبي وسالم سعيد مبارك جزيعي الكتبي ومحمد عبد الله بن شميل الكتبي ومن الأمانة العامة للمجلس الإعلامي إسلام الشيوي أمين السر.

وبحثت اللجنة مختلف المحاور التي طرحها أعضاء المجلس، خلال مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي في الجلسة العامة الرابعة عشرة التي عقدت ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العشر سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، حيث تم إعداد 8 توصيات، مؤكدة اهتمام المجلس الاستشاري في مطار الشارقة الدولي الذي يمثل بوابة مهمة للتواصل مع العالم.