شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة تلوث الهواء يتصدر أجندة البيئة المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية أن الحد من تلوث الهواء والمياه وصون الموارد الطبيعية يتصدران أجندة الدولة المصرية على المستوى البيئي، خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت، خلال مشاركتها، في احتفالية المسابقة الطلابية للتطبيقات الحياتية بالجامعة الأمريكية، عبر «الفيديو كونفرانس» أن الشباب أصبح شريكاً رئيسياً في عدد كبير من مشروعات التنمية المصرية.

وأوضحت، بحسب بيان الوزارة، أن ربط المشروعات بدراسة تكلفة التدهور البيئي وآثاره الصحية والمجتمعية، ومراعاة إجراءات التخفيف، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، سيساعد على تجسيد المشروعات لحلول أكثر قابلية للتطبيق وارتباطاً بالواقع، خاصة وأن مصر تعمل حالياً على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

وقالت إن هناك العديد من الإجراءات، التي تمت في إطار الاهتمام بالبيئة، مثل إصدار قانون تنظيم وإدارة المخلفات، والتطبيقات المتعلقة بالنقل المستدام، وخاصة وسائل النقل النظيفة كالدراجات، ومنها مشروع الدراجات التشاركية بالفيوم، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، ومنها المتحف الطبيعي المفتوح بمحمية وادي دجلة.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تضع أفكار الشباب، فيما يخص مواجهة التحديات التنموية والبيئية صوب أعينها، وتعمل على توفير المناخ الداعم للاستفادة منها، وتشجيعهم على تنفيذ تلك الأفكار بما يخدم المجتمع ومسارات التنمية.

وأشادت بالمشروعات المقدمة من الطلاب ومدى ارتباطها بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المحلية.