اعتقال 6 إرهابيين في نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مواقع أمنية ومدنية في محافظة نينوى شمالي العراق. وقالت الهيئة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «قوة من الحشد الشعبي أطاحت بشبكة إرهابية في نينوى كانت تخطط لشن هجمات إجرامية ضد أهداف أمنية ومدنية في المدينة». وأضافت أن ذلك جاء «بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبحسب مذكرات إلقاء قبض»، مشيرة إلى أن «قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية محكمة تمكنت خلالها من اعتقال ستة من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء وفق مذكرات اعتقال». وأوضحت أنه «تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات الأمنية وفق مذكرات تسليم رسمية».



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