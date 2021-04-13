أميركا توقف استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»!

ابوظبي - سيف اليزيد - أوصت السلطات في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، بتعليق استخدام لقاح «جونسون اند جونسون» لفيروس كورونا عقب ظهور عدة حالات لجلطات دموية بعد تلقي اللقاح.

وطالبت إدارة الأغذية والأدوية ومركز السيطرة على الأمراض لوقف التطعيم بهذا اللقاح كإجراء احترازي، وذلك عقب إصابة ست سيدات بلجطات دموية نادرة بعد تلقي اللقاح.

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وأصيبت السيدات، التي تتراوح أعمارهن بين 18 إلى 48 عاماً بالجلطات بعد 6 إلى 13 يوماً من الحصول على اللقاح. وتم رصد قلة الصفيحات، وهو الافتقار للصفائح الدموية في ثلاث حالات.وتخضع الحالات حالياً للتدقيق، ولكن إدارة الأغذية والأدوية ومركز السيطرة على الأمراض أوصيا بعدم استخدام اللقاح لحين صدور النتائج. وقد حصل حتى الآن أكثر من 8ر6 مليون شخص على لقاح «جونسون اند جونسون» المؤلف من جرعة واحدة، وتم الموافقة على استخدامه في فبراير الماضي.