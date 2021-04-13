السلطات الصحية الأمريكية تطالب بتعليق استعمال "لقاح جونسون" بعد رصد حالات تجلط

دعت السلطات الصحية في الولايات المتحدة إلى تعليق استعمال لقاح جونسون أند جونسون، بسبب تقارير عن ظهور حالات نادرة لجلطات في الدم.



وقالت إدارة الأغذية والأدوية إنها توجه الدعوة لتعليق استخدام اللقاح "من منطلق الحيطة البالغة".



وأشارت الإدارة إلى رصد 6 حالات حادة لتجلط الدم بين أكثر من 6.8 مليون جرعة مُنحت من اللقاح.



وتأتي هذه التوصية بعد تسجيل حالات نادرة مشابهة مع لقاح أسترازينيكا، أدت إلى تمهل البعض في استعماله.



وفي سلسلة من التغريدات بموقع تويتر، قالت الإدارة إنها وهيئة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" تراجعان "ست حالات نادرة وحادة من تجلط الدم مسجلة في الولايات المتحدة. في الوقت الحالي، تبدو هذه الحوادث المعاكسة نادرة للغاية".



وأضافت: "نوصي بتعليق استعمال هذا اللقاح، من منطلق الحيطة البالغة".



وأشارت إلى أن هذا بهدف "ضمان أن مجتمع تقديم الرعاية الصحية على دراية بتبعات هذه الحوادث المعاكسة".



وأوضحت إدارة الأغذية والأدوية أن هذا النوع من تجلط الدم يتطلب علاجا مختلفا عن العلاج المعتاد في الحالات المماثلة.



وكانت الإصابات الست كلها لنساء، تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما.



ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين قولهم إن امرأة واحدة توفيت، فيما ترقد أخرى في حالة حرجة في نبراسكا.