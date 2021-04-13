العراق يستأنف العمل بـ”الترانزيت” إلى خمس دول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل بـ”الترانزيت” إلى خمس دول ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وذكر بيان للهيئة، أن “اجتماعا عقد بين رئيس الهيئة ووزير النقل تقرر على أساسه استئناف العمل بالترانزيت ابتداء من يوم غد”.

وأضاف، أن “الترانزيت سيكون في منافذ زباطية والقائم وطريبيل والمنذرية وصفوان وعرعر مع خمس دول من خلال نقل البضائع عبر العراق إلى الدول الأخرى”.

وأشار البيان إلى أن “هذه من الخطوات المهمة لزيادة إيرادات الدولة والاستفادة من موقع العراق”، وذلك بحسب RT