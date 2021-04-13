الجيش المصري يدخل مرحلة "التحضير للمعركة" بتدريب الفاتح 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت قوات الجيش المصري المشاركة في تدريب (الفاتح 2021)، مرحلته الرئيسية الخاصة بالتحضير والتنظيم للمعركة بالمنطقة الجنوبية العسكرية.

وشهد التدريبات رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، الذي يشهد تعاونا بين إحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.



واستمر المشروع التدريبي لعدة أيام، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري.





وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبي عرض الإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، والتحرك للتغلب على عناصر نطاق الأمن ودفع القوة الرئيسية لتحقيق المهام المخططة، والتخطيط لتطهير إحدى جزر البحر الأحمر، وقرية حدودية من العناصر الإرهابية المتسللة.



وشمل المشروع التدريبي كذلك تنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية، للوقوف على ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية ودقة في تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها.





كما فرض عددا من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة.

وقد التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية.

وفي الثامن من أبريل/نيسان الجاري، شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "جاسر- 5 ".

ونفذت المشروع إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.