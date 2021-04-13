وزيرة الخارجية السودانية تبدأ زيارة رسمية للإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اليوم الثلاثاء زيارة رسمية إلى الإمارات.

وكان في استقبالها فور وصولها الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقالت الوكالة إن المهدي ستبحث مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، والمسؤولين في الإمارات، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وخلال لقاء جمعها بمحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في مقر الصندوق بحثت الوزيرة السودانية سبل التعاون المستمر مع الصندوق من خلال تمويل مشروعات تنموية في البلاد.

وأعربت الوزيرة، في بيان صحفي، عن تطلعها إلى تمويل المزيد من المشروعات الجديدة في الزراعة والطاقة والتعدين.

وشكرت مريم الصندوق على تسهيل انسياب المنحة الإماراتية، مؤكدة على ثقة السودان بإنفاذ باقي المنحة.





وناقشت الوزيرة السودانية مع السويدي معالجة مديونية الصندوق على السودان، وعبرت عن أملها أن يحقق مؤتمر باريس نتائج إيجابية في إعفاء ديون السودان الخارجية.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية على سعي الصندوق لزيادة نشاطاته التنموية في السودان، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأشار السويدي إلى أن الصندوق يعمل في مجال تمويل المشاريع الإنمائية والاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد حرص الإمارات على الوفاء بالتزاماتها في المنحة والوقوف مع الحكومة الانتقالية.

ووقعت الإمارات كضامن لاتفاق جوبا لسلام السودان في الثالث من أكتوبر الماضي، وهي من الدول التي تدعم الانتقال الديمقراطي والفترة الانتقالية في السودان.

