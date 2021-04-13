حالة الطقس المتوقعة في الإمارات خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربيسيكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 14:51 والمد الثاني عند 02:31 الجزر الأول عند الساعة 08:36 والجزر الثاني عند الساعة 20:13 وفي بحر بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 11:38 والمد الثاني عند الساعة 22:39 والجزر الاول عند الساعة 17:05 والجزر الثاني عند الساعة 05:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 41 26 50 10 دبــي 40 28 55 15 الشارقة 40 22 50 15 عجمان 37 25 55 20 أم القيوين 40 22 50 15 رأس الخيمة 36 22 70 30 الفجيرة 34 26 75 50 العين 39 27 40 15 ليوا 41 25 35 10 الرويس 40 26 65 15 السلع 39 24 70 20 دلما 39 26 85 50 طنب الكبرى 35 25 80 40 طنب الصغرى 35 25 80 40 أبو موسى 35 25 80 40