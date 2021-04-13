شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 8 مسؤولين أمنيين إيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قرر الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين في إطار القمع العنيف لتظاهرات نوفمبر 2019، حسب بيان للمجلس الأوروبي.

وأتى قرار تجميد أصول ومنع منح تأشيرات دخول الذي يدخل حيز التنفيذ ما أن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في وقت حساس بينما تجري الخارجية الأوروبية وساطة لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين القوى الدولية العظمى وطهران.

وفي 15 نوفمبر 2019، اندلعت تظاهرات في مدن إيرانية عدة بعد ساعات على الإعلان عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.

ووصلت حركة الاحتجاج إلى حوالي مئة مدينة بينها طهران ومشهد وأصفهان