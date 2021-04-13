شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلتف أردوغان على حكومة الدبيبة ؟ والان مع التفاصيل
واللافت أن زيارة الوفد الليبي إلى أنقرة، التي ناقشت العديد من الملفات والقضايا في التعليم والصحة والصناعة، وتضمنت توقيع اتفاقات شراكات جديدة في هذه القطاعات، إضافة لمستجدات الوضع السياسي في البلاد، لم تتطرق إلى أبرز القضايا الشائكة وهي مرتزقة أردوغان، ومتى يرحلون عن ليبيا؟ هذا الملف الساخن الغائب عن النقاش دفع مراقبين سياسيين إلى التحذير من محاولات أردوغان الالتفاف على ليبيا مجددا عبر الهيمنة على حكومة الدبيبة على نحو ما فعل مع سلفه فايز السراج الذي حول طرابلس إلى ولاية تركية.. فهل تسير حكومة الدبيبية على خطى الوفاق.
ومع الدور التركي في الإبقاء على حكومة الوفاق أطول فترة ممكنة رغم أن الشعب الليبي لفظها وتظاهر ضدها، فإن ثمة تخوفات لدى المراقبين من زيارة الدبيبة لتركيا وتجاهلها ملف المرتزقة السوريين والقواعد العسكرية التركية.
وفي ظلّ الأجواء التي سادت لقاء أردوغان والدبيبة لا يمكن تجاهل الدور التخريبي الذي لعبته أنقرة في ليبيا وإن كان قد تراجع في رأي البعض، إلا أنه لا يزال يتحمل المسؤولية عن المعاناة والدماء، وإطالة أمد الحرب بدعمه أحد أطرافها.