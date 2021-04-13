كندا تفرض حظراً على صادرات الأسلحة إلى تركيا

أوتاوا - أ ف ب

أعلنت كندا حظراً على صادرات الأسلحة الى تركيا بعد توصل تحقيق أجرته إلى أن أنقرة استخدمت تقنية طائرات مسيّرة كندية بشكل خاطئ في نزاعات عسكرية.

وكانت كندا قد علّقت شحنات الأسلحة إلى تركيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بانتظار ظهور نتيجة التحقيق في مزاعم باستخدام أنظمة تصوير واستهداف كندية مخصصة للطائرات المسيّرة من قبل أذربيجان في نزاعها المسلح مع أرمينيا.

وقال وزير الخارجية فرانسوا فيليب شامباين في بيان: "بعد هذه المراجعة التي توصلت إلى أدلة موثوقة على استخدام تقنية كندية مصدّرة إلى تركيا في ناغورني قرة باغ، أعلن اليوم إلغاء التراخيص التي جرى تعليقها خريف عام 2020".

وأضاف أن "هذا الاستخدام لا يتماشى مع سياسة كندا الخارجية، ولا ضمانات الاستخدام النهائي التي قدمتها تركيا".

ويؤثر قرار حظر التصدير في 29 ترخيصاً ممنوحاً لتركيا، إضافة إلى مجموعة واسعة من المعدات والتقنيات العسكرية، من بينها مكونات إنتاج طائرات وبرمجيات وبيانات تقنية لأجهزة محاكاة الطيران ومعدات الأقمار الاصطناعية.

وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الكندية إلى تركيا عام 2019 أكثر من 150 مليون دولار كندي (120 مليون دولار أميركي).

وتابع شامباين أنه تحدث في وقت سابق مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، مشيراً إلى أن طلبات التراخيص المستقبلية "المتعلقة ببرامج التعاون مع الناتو سيجري تقييمها حالة بحالة".

وأسفر النزاع الذي اندلع في أيلول/سبتمبر الماضي في ناغورني قرة باغ واستمر ستة أسابيع، عن مقتل نحو 6 آلاف شخص، وتوقف القتال في تشرين الأول/نوفمبر بتوقيع وقف لإطلاق النار بوساطة روسية أدى إلى تنازل أرمينيا لأذربيجان عن مناطق كانت تسيطر عليها منذ تسعينات القرن الماضي.

ودعمت أنقرة حليفتها أذربيجان في النزاع العسكري في الإقليم الأرميني الأصل الذي انفصل عن أذربيجان بعد حرب ضروس.

وخلال عرض عسكري في باكو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، استعرضت تركيا طائراتها المسيرة التي علّق التلفزيون التركي عليها بأنها "غيرت مجرى" حرب قرة باغ.

وتوصل التحقيق الكندي أيضاً إلى أن تركيا شاركت معدات الطائرات المسيرة الكندية مع الحكومة الليبية المؤقتة في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة هناك، حيث استخدمت لشن ضربات جوية، كما استخدمتها تركيا نفسها أيضاً في سوريا للمراقبة والاستهداف.

وأمرت أوتاوا أيضاً في قرار منفصل في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بتعليق إصدار تراخيص تصدير جديدة للشحنات العسكرية إلى تركيا بعد توغل الجيش التركي في مناطق الكُرد شمال سوريا، لكن هذا التعليق تم إلغاؤه في أيار/مايو من ذلك العام.