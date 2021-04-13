شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون: بيليه كسر إصبعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف نجم هوليوود سيلفستر ستالون عن تسبب الأسطورة البرازيلي بيليه بكسر في إصبعه على هامش تمثيل فيلم "Escape to Victory" الذي يحكي قصة مجموعة من سجناء التحالف يخوضون مباراة أمام فريق نازي.

وقال نجم فيلم روكي في مقابلة: "كانت تلك اللحظة واحدة من أسوأ اللحظات في حياتي، كنت أحاول صد كرة بيليه من ركلة جزاء وانكسر إصبعي من شدة التسديدة، كان بيليه يرتدي حذاء من أحذية الحرب العالمية الثانية ذات الحافات الستيل، والكرة كانت مثل قذيفة مدفع، أثقل وأكثر كثافة بمرتين عن الكرة الآن، قال لي أنا سأنفذ الركلة وأخبرني أنه سيسدد الكرة باتجاه معين وقلت في نفسي وما المشكلة؟ إنها فقط كرة قدم، وقفت في مكاني ثم ذهبت للزاوية التي أخبرني عنها وببساطة عبرتني الكرة ومزقت الشباك، وحطمت زجاج نافذة كانت في حاجز التصوير في الموقع، ذهبت إليه وقلت له: هل تمزح معي؟، حينها كبر في عيني".

وعلق بيليه (80 عاماً) على الفيلم وقال: "أشعر بحنين كبير عندما أشاهد لقطات الفيلم وأحاول عدم البكاء وأشعر بالامتنان".

وتم نشر الفيلم بعد 4 سنوات من اعتزال بيليه في نيويورك كوزموس عام 1977 ليخلد ذكرى الكرة البرازيلية في الحرب العالمية الثانية.