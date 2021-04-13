16 ميدالية لصقور الإمارات في كأس رئيس الدولة لألعاب القوى

نال فريق ألعاب القوى بنادي الإمارات 16 ميدالية ملونة في بطولة كأس رئيس الدولة لألعاب القوى 4 ميداليات فضية و12 برونزية، وحصل محمد ياسر على ميداليتين فضييتين وأخرى برونزية، وحصل مصطفى أحمد على فضيتين في مسابقة 400 م ح، كما حقق محمد هادي محمد فضية وبرونزييتين في مسابقة 200 م، ونال حسن حبيب برونزيتين في مسابقة 200 م، وعبد الله مراد شملاك برونزيتين في مسابقة المطرقة والقرص، وأيضاً حقق سعيد أحمد برونزيتين في سباق التتابع 4+100 م و 4+400 م، وحقق خليفة عبد الله الشحي ميدالية برونزية في سباق التتابع، ونال اللاعب راشد أحمد الشري ميدالية برونزية في سباق التتابع.

وتقدم محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات بالتهنئة للاعبي ألعاب القوى بالنادي، كما أثنى على جهود مدرب الفريق هادي محمد كريم، مشيداً بما حققوه من إنجاز ونتائج لافتة رفعت من اسم النادي وجعلت من نادي الإمارات كياناً رياضياً متميزاً في مجال ألعاب القوى.