فوائد «ناشئة الشارقة» لا تحصى في «مخيم الربيع الافتراضي»

اختتمت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين فعاليات «مخيم الربيع الافتراضي»، الذي نظمته عبر منصات الاتصال المرئي، بهدف تنمية معارف الناشئة من عمر 13 إلى 18 سنة، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والتميز في التعبير عن أفكارهم برؤى إبداعية.

تعرف المشاركون في ورشة «فنون إدارة الأعمال» التي أقيمت بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد قدمها المهندس أحمد المرزوقي، صانع محتوى اقتصادي عربي، إلى مفهوم الاستثمار وأبرز السمات الشخصية لرائد الأعمال.

وتطرق المدرب إلى فنون صناعة وابتكار الأفكار الرائدة، ودورة حياة المشروع، وأبرز التحديات وكيفية التغلب عليها والاستفادة منها كمقومات للنجاح، وأكد أهمية التخصص باعتباره أساس النجاح والإبداع في إدارة الأعمال وكافة القطاعات.

وفي ورشة «فنون التصوير بالطائرات من دون طيار»، التي قدمها خالد البستكي، طالب هندسة معمارية ومصور فوتوغرافي، تعرف المشاركون إلى أنواع «الدرونز»، وكيفية الاستفادة منها في عمليات الإنقاذ والمسح الجيولوجي والتصوير الجوي، وتعلموا أساسيات التصوير الجوي بها، وكيفية استخراج التصاريح الخاصة بها.

وتعلم المشاركون في ورشة «فنون التفاوض» التي قدمها أليكس برون، مدرب فنون الأداء والاتصال في معهد سكيلدير، مفهوم الاتصال وأهم مهارات الاتصال الفعّال، من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية.

واستكمالاً لورشة «فنون التحدث أمام الجمهور» التي قدمتها آمال سعد استشارية تعليم وتطوير، تنافس المشاركون في مسابقة «تحدي الخطابة» لتطبيق خبراتهم المكتسبة في عمل مقطع مرئي من دقيقتين إلى ثلاث دقائق للحديث عن دروس تعلموها خلال جائحة «كورونا» وتأثيرها عليهم.

وأسفرت نتيجة المسابقة عن فوز عبد الرحمن مصطفى بدوي بالمركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب الأخوين خالد وزايد الكوز، فيما فاز بالثالث مايد المر أما الرابع ففازت به فرح أحمد.

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من الإعلامي محمد الخطيب، والإعلامية شروق لشكري، ود.سلام سليم مستشارة الإتيكيت والبروتوكول في شركة «وايد إمباكت» المُنفذة للورشة.

الثقافة أساس المهارات أشار محمد الخطيب إلى أهمية التحدث أمام الجمهور باعتباره العمود الفقري في مجال الإعلام، لافتاً إلى ضرورة أن يكون المتحدث مثقفاً أيضاً لأن الثقافة هي الأساس الذي تُبنى عليه مهارات التحدث. وحث المشاركين على استخدام الأسلوب البسيط في التعبير لإيصال الفكرة للجمهور.

ولفتت شروق لشكري إلى أهمية الانخراط والمشاركة في المسابقات والفعاليات للناشئة والشباب، بما يصقل الشخصية ويسهم في تنمية المعارف، ونصحت المشاركين بالبعد عن الحفظ الحرفي للجمل وإلى فهم الموضوع بشكل عام للقدرة على التحدث والتعبير عنه، والموازنة بين الحفظ والارتجال لتحقيق التميز.

وأوضحت د. سلام سليم أن التحدث والتواصل مع الآخرين أحد أساسيات النجاح في مجمل قطاعات الحياة، وأنه كلما كان الشخص متمكناً من التعبير عن ذاته؛ كانت لديه القدرة على تحقيق أهدافه.