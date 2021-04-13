«سديم الحجاب» بتقنية تصوير جديدة

إعداد: مصطفى الزعبي

أصدرت وكالة «ناسا» صورة محسّنة تقدم تفاصيل أكثر عن خيوط الغاز التي التقطها تليسكوب هابل الفضائي لأول مرة عام 2015، والتي تسمى «سديم الحجاب»، باستخدام تقنيات التصوير الجديدة التي أعطت تفاصيل الخيوط الدقيقة وخيوط الغاز التي لم يسبق رؤيتها من قبل على بعد حوالي 2100 سنة ضوئية من الأرض، ويمكن رؤية الهيدروجين والنيتروجين باللون الأحمر والأكسجين المضاعف باللون الأزرق للنجم الذي انفجر قبل 10000عام، وكان حجمه ضعف الشمس 20 مرة.

و«السديم» سحابة من الغاز والغبار تتشكل عندما ينفجر نجم، و«سديم الحجاب» هو الجزء المرئي من بقايا نجم«Cygnus Loop»

وذكرت «ناسا» أنه أحد أشهر بقايا المستعرات الأعظمية، واشتق اسمه من «الهياكل الخيطية الدقيقة والملفوفة»

وقالت الوكالة:«طبقنا تقنيات معالجة جديدة، لإبراز التفاصيل الدقيقة للخيوط الدقيقة للسديم وخيوط الغاز المتأين».

وأضافت:«لأن السديم لا يزال يتوسع، تساعد دراسة هذه الخيوط وتكوينها في فهم بنية السديم بشكل أفضل، وكيف تتفاعل موجة الصدمة من المستعر الأعظم معها».

وبمقارنة صور سديم الحجاب الملتقطة عام 1997 وأخرى في 2015، اكتشف علماء الفلك أن الحجاب يتوسع بمعدل 932 ألف ميل في الساعة.