رأس الخيمة تتيح لروّاد الأعمال فرصة إنشاء قاعدة مؤسسية

رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلن مركز رأس الخيمة الدولي والذي يمثل سلطة تسجيل الشركات الدولية المسجلة في إمارة رأس الخيمة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب مؤخراً لإتاحة فرصة إنشاء قاعدة مؤسسية متينة أمام روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مزاولتهم لأعمالهم.

تهدف المذكرة إلى ترويج الخدمات التي يقدمها مركز رأس الخيمة الدولي إلى عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعريفهم بمزايا هيكلة الاستثمارات لدى المركز، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل التي تمتاز بالسرعة والبساطة وفعالية التكلفة مع أدنى حد من المتطلبات.

وأكّد سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي أهمية التعاون مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب والذي يرسخ مبدأ الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة، والتي تعمل من أجل تحقيق غاية مشتركة ترمي إلى زيادة فرص العمل للمستثمرين والشركات على حدٍ سواء وتوسيع نطاق الأعمال بالشكل الذي يعكس سهولة مزاولتها في الإمارة.

كما عبّر الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمركز رأس الخيمة الدولي عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب قائلاً: شهدنا اقبالاً متزايداً على الكيانات القانونية والتي تمكن روّاد الأعمال من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها على هيكلة استثماراتهم عن طريق الشركات المسجلة في مركز رأس الخيمة الدولي.

وأضاف الدكتور الأنصاري أن لدى مركز رأس الخيمة الدولي مختلف الحلول المناسبة للشركات الدولية وشركات إدارة الثروات الخاصة، حيث تتيح الهياكل المختلفة والفعّالة من حيث التكلفة إمكانية الحصول على التمويلات ورفع رأس المال وخيارات السندات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته صرّح يوسف محمد إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب بأن هذا التعاون يرمي إلى تحقيق رؤية الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الرشيدة والتي لا تدّخر جهداً في دعم مشاريع الشباب لحثّهم على المشاركة في بناء اقتصاد الوطن وتعزيز نموّه، حيث تعمل المؤسسة جنباً إلى جنب مع مركز رأس الخيمة الدولي على تطوير قاعدة مؤسسية تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من المزايا القانونية.

سيكون لهذا التعاون بين مركز رأس الخيمة الدولي ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب دوراً في تعزيز التنافسية في الإمارة من أجل إيجاد أنسب الحلول المؤسسية للمستثمرين بفضل السمعة العالمية المرموقة التي يحظى بها مركز رأس الخيمة الدولي، بالإضافة إلى خدمات التسجيل المؤتمتة والمُبسطة المتاحة من خلال اعتماد نظم القوانين العالمية والأنظمة القضائية المستقلة.