شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يوزع شنط غذائية للأسر المحتاجة بدار السلام والبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تجهيز شنط رمضان وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بدائرة دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة.

وقال "مطر" فى كلمة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" :"واحدة من أجمل طقوس رمضان اللي بنستناها كل سنة هي التنافس في الإحسان .. ناس كتير حوالينا محتاجين كل مساعدة ممكنة، ومفيش أجمل من إن الشهر ده يكون باب خير على الجميع. عشان كده قدرنا إننا نجهز شنط فيها المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للأسرة، وهيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في دار السلام والبساتين".

ودعا محمد تيسير مطر القادرين بأن يدعموا المحتاجين، قائلا :"اتمنى من كل قادر إنه يشاركنا ويقوم بدوره، عشان مايبقاش في حد محتاج".