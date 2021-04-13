توجيه تهمة جنائية جديدة للزعيمة البورمية

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

وجّهت السلطات البورمية تهمة جنائية جديدة، اليوم الإثنين، للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش، وفق ما أفاد محاميها.



وقال المحامي مين مين سو: ”تم توجيه تهم (لسو تشي) في 6 قضايا بالإجمال، 5 منها في نايبيداو وواحدة في رانغون“.

وأشار إلى أن: ”التهمة الأخيرة، وُجّهت بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد“.

ولم تظهر الزعيمة البورمية الحائزة جائزة نوبل للسلام علنًا، منذ اعتقلت في الأول من شباط/ فبراير، بينما أطاح الجيش بحكومتها واستولى على السلطة.

وتندرج التهمة الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي، ضمن قانون الأسرار الرسمية البورمي.

وقال مين مين سو: ”إن الزعيمة البورمية، الموضوعة رهن الإقامة الجبرية في نايبيداو، بدت بصحة جيدة، لكن لم يتضح إن كانت على علم بالاضطرابات التي تشهدها بورما منذ شهرين“.