المواقف الإنسانية الإماراتية النبيلة تتواصل في جزيرة سقطرى لدعم السكان

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

تتواصل المواقف الإنسانية الإماراتية النبيلة في جزيرة سقطرى لدعم السكان المحتاجين، وترجمت مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية ذلك من خلال تدشين حملة سقيا أمل لقرى الساحل الغربي لمنطقة غبة الساحلية.



هذه الحملة أتت استجابة للمناشدات التي أطلقها المواطنون للمؤسسة برفدهم بصهاريج تحمل المياه الصالحة للشرب وخصوصاً مع دخول شهر رمضان المبارك في الصيف الذي يمتاز بدرجة حرارة عالية، حيث يستهلك الناس كميات كبيرة من المياه للاستخدام اليومي.

وعمت الفرحة في مناطق غبة فور وصول صهاريج المياه المرسلة من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، وقدم أهالي تلك المناطق جزيل شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة ولفرق مؤسسة خليفة الإنسانية الميدانية على تلبية النداءات المجتمعية، مؤكدين أن مؤسسة خليفة الإنسانية هي من تلبي هذه النداءات وتترجم معنى الإنسانية وهي السند والعون بعد الله تعالى لأهالي سقطرى.

وقبل يومين أدخلت الإمارات البهجة على أرخبيل سقطرى قبل رمضان، حيث إنه بدعم من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية دشنت شركة ديكسم باور وتكنولوجيا المياه افتتاح محطتي كهرباء بمنطقتي دنوبان ومصاقيهن بشريط الساحل الغربي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من كهرباء منطقة الشيخ زايد 4 بقدرة واحد ونص ميجاوات.

وفي مدينتي زايد 2 ومنطقة دفعرهو، رفدت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية المنطقتين بمولدات كهربائية جديدة لتواكب هذه المكرمة قدوم الشهر الفضيل لينعم السكان خلاله بتيار مستمر يساعدهم على تأدية واجبهم الديني بكل اطمئنان.