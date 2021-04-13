رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية تطويع البحث العلمي للحد من تفشي كورونا

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أهمية تطويع العلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا لخدمة البشرية، والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى التي عقدها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، حول “بناء جسور التعاون بين العلوم والبرلمانات لخدمة الإنسانية والمجتمعات”، بمشاركة أعضاء المجالس والبرلمانات العربية.

ودعا العسومي إلى ضرورة العمل من أجل استعادة مكانة العلم مرة أخرى وتوظيفه بشكل آمن في خدمة الاحتياجات الإنسانية ورفاهية الشعوب والمجتمعات، مع بحث السُبل اللازمة لتجنب آثاره السلبية على البيئة.