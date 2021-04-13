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1911 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1911 إصابة جديدة بفيروس المستجد ، و18 وفاة، و 2348 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 182 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 56 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 536 مصابا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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