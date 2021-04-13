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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توجيه تهمة جنائية جديدة للزعيمة البورمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021
الخليج 365 - متابعات
وجّهت السلطات البورمية تهمة جنائية جديدة، اليوم الإثنين، للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش، وفق ما أفاد محاميها.
وقال المحامي مين مين سو: ”تم توجيه تهم (لسو تشي) في 6 قضايا بالإجمال، 5 منها في نايبيداو وواحدة في رانغون“.
وأشار إلى أن: ”التهمة الأخيرة، وُجّهت بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد“.
ولم تظهر الزعيمة البورمية الحائزة جائزة نوبل للسلام علنًا، منذ اعتقلت في الأول من شباط/ فبراير، بينما أطاح الجيش بحكومتها واستولى على السلطة.
وتندرج التهمة الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي، ضمن قانون الأسرار الرسمية البورمي.
وقال مين مين سو: ”إن الزعيمة البورمية، الموضوعة رهن الإقامة الجبرية في نايبيداو، بدت بصحة جيدة، لكن لم يتضح إن كانت على علم بالاضطرابات التي تشهدها بورما منذ شهرين“.