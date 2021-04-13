الأردن.. الإفراج عن مدير مستشفى السلط السابق و4 موقوفين في قضية انقطاع الأوكسجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

قرر قاضي محكمة صلح جزاء عمان في الأردن، عدي فريحات، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن خمسة موقوفين في قضية مستشفى السلط الحكومي بعد تكفيلهم.



وبحسب صحيفة ”الغد“ المحلية، يأتي ذلك لاستكمالهم الحد الأقصى للتوقيف في الجرم المسند إليهم، وهو شهر واحد، وهي الصلاحية الممنوحة للمدعي العام للتوقيف في مثل هذا النوع من القضايا.

ونقل موقع ”سرايا“ الإخباري عن المحامي سميح البراري العجارمة، محامي الدفاع في قضية مستشفى السلط، قوله: إن المحكمة أفرجت عن كل من مدير مستشفى السلط السابق، الدكتور عبد الرزاق الخشمان، ومساعده لشؤون الخدمات، خالد الخرابشة، والممرض القانوني وفني الأكسجين، علاء العناتي، والدكتور عاصم غنيمات، مساعد المدير للشؤون الفنية، والطبيب فادي العلوان، الذي كان مناوبا وقت الحادثة.

ويمنع القانون توقيف المشتكى عليهم بأي قضية ”جنحوية“ أكثر من شهر.

وبشأن ما تبقى من موقوفين على ذمة القضية، أشار العجارمة أنه سيتم الإفراج عنهم بعد أربعة أو خمسة أيام حال انتهاء مدة شهر من توقيفهم كما سابقيهم.

وفي 14 مارس/ آذار الماضي، قرر مدعي عام السلط، توقيف خمسة مسؤولين في مستشفى السلط، مسندا إليهم تهمة التسبب بالوفاة.

وتوفي تسعة أشخاص في 13 مارس / آذار الماضي، بعد انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط الحكومي، وهو ما دفع وزير الصحة نذير عبيدات إلى تقديم استقالته من الحكومة.