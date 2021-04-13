العراق.. اعتقال محافظ بابل بتهمة الفساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت قوة أمنية عراقية خاصة، اليوم الثلاثاء، محافظ مدينة بابل حسن منديل السرياوي، بعد صدور مذكرة قبض بحقه بسبب قضايا فساد.



وقالت مصادر إن ”قوة أمنية عراقية خاصة، تجري عمليات بحث منذ ليلة أمس، عن محافظ بابل حسن منديل السرياوي ونجله وصهره بعد صدور مذكرات قبض بحقهم بسبب قضايا فساد“ .. وفق “إرم نيوز“.

وأكدت المصادر أن ”القوة تمكنت من اعتقال المحافظ فجر الثلاثاء، بعد مداهمات لعدد من الأماكن التي يتواجد فيها“، موضحا أن ”القوة مازالت تجري عمليات بحث عن نجل المحافظ وصهره، بعد نقل المحافظ المعتقل إلى بغداد، لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه“.