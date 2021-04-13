انفجار يستهدف رتلا أمريكيا بالمثنى العراقية.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تعرض رتل أمريكي تابع للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي إلى هجوم بعبوة ناسفة بمحافظة المثنى جنوبي البلاد.



ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله إن انفجارا بعبوة ناسفة استهدف رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق المثنى السريع.

وأشار المصدر إلى عدم وجود إصابات أو خسائر تذكر، فيما لم يكشف الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وتتعرض القوات الأمريكية والغربية الموجودة في العراق إلى استهدافات يومية يتبناها في معظم الأحيان تنظيم داعش أو مليشيات مسلحة موالية لإيران.

ورغم الإجراءات الأمنية والاحترازات التي اتخذتها سلطات بغداد الأمنية، فإن مسلسل الاعتداءات على مصالح القوات الأمريكية وقوات التحالف متواصل.