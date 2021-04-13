شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: سننشر 500 عسكري إضافي بألمانيا و"نورد ستريم" لن يؤثر بعلاقاتنا "الرائعة" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثلاثاء أن الولايات المتحدة لن تسمح للنزاع بشأن مشروع "نورد ستريم" لخط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا المثير للجدل بالإضرار بالعلاقات مع برلين.

وقال خلال زيارة إلى برلين: "أعربنا عن معارضتنا لهذا الاتفاق والنفوذ الذي سيمنحه في الواقع إلى روسيا، لكننا لن ندع هذه المسألة تقف في طريق العلاقة الرائعة التي تربطنا بألمانيا".

كما أعلن الوزير الأمريكي أن بلاده ستنشر 500 عسكري إضافي في ألمانيا، في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في مستهل أول زيارة يجريها إلى أوروبا.

وتحدث أوستن للصحفيين بعدما أجرى محادثات مع نظيرته الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور، قائلاً: "قدّمت إيجازاً للوزيرة بشأن نيتنا نشر نحو 500 عنصر أمريكي إضافي بشكل دائم في منطقة فيسبادن، في موعد أقربه خريف العام الجاري".