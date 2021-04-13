شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تشدد قانون مكافحة "كورونا" بما يشمل حظر التجول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أقرت ألمانيا الثلاثاء تشديد قانون للحماية من الأمراض المعدية يسمح لها بفرض قيود منسقة على كل أراضيها لمكافحة جائحة كوفيد-19 بشكل أفضل.

ويمنح هذا القانون السلطات الفيدرالية صلاحيات إضافية حيال المقاطعات التي زاد منسوب التوتر معها في الفترة الأخيرة، وكانت إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19 حتى الآن اتخذت بمشقة بين الحكومة والمقاطعات التي لها صلاحية اتخاذ القارات على الصعيد الصحي بموجب النظام الفيدرالي الألماني.

وينص المشروع الذي ينبغي على البرلمان إقراره، أنه يمكن للسلطات الفيدرالية فرض حظر تجول ليلي وخفض التواصل بين الأفراد وإغلاق متاجر تعتبر غير أساسية عندما تتجاوز الإصابات الجديدة عتبة المئة لكل مئة ألف نسمة على ثلاثة أيام متتالية على ما قالت المستشارية.

ومع تجاوز عتبة المئة إصابة هذه، لن تستقبل المدارس إلا التلاميذ الذين يخضعون مرتين في الأسبوع لفحص تشخيص، وعليها أن تقفل أبوابها عندما تتجاوز الإصابات عتبة المئتين.

وهي المرة الأولى أيضاً التي يمكن فيها فرض حظر تجول على المستوى الوطني بشكل تلقائي، في محاولة للجم الجائحة.

ويشكل هذا القانون انتصاراً لأنجيلا ميركل التي تؤيد اعتماد نهج صارم في مكافحة الفيروس بعد أن واجهت صعوبات في إقناع بعض المسؤولين في المناطق، والذين كانوا لا يطبقون بحماسة القرارات، مع أنها اتخذت بموافقتهم.

وفي حين أحسنت ألمانيا نسبياً إدارة الموجة الأولى من الوباء في الربيع الماضي، واجهت صعوبات في لجم الموجة الثانية في الخريف، والموجة الثالثة التي تشهد انتشار متحورات أشد عدوى.

وكان مستوى الإصابات بلغ 140,9 لكل مئة ألف نسمة على كامل الأراضي الألمانية الثلاثاء، حيث سجلت 10,810 إصابات جديدة في غضون 24 ساعة، و294 وفاة وفق معهد روبرت كوخ الصحي، وتجاوزت البلاد مطلع الأسبوع عتبة الثلاثة ملايين إصابة منذ بدء الجائحة.