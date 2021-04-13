شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله المري يفتتح مبنى مركز شرطة الخيالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المبنى الجديد لمركز شرطة الخيالة، بحضور اللواء عبدالله حسين خان أهلي، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، والعميد عبد الله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وعدد من الضباط والأفراد وخيالة المركز.

وتفقد الفريق المري التجهيزات التي يحتويها المبنى الجديد لمركز شرطة الخيالة، والذي يضم استراحات ومكاتب للموظفين الإداريين والميدانيين، وقاعة «الديلي بريف»، وقاعة اجتماعات، وقاعة مُتخصصة لتقديم الدورات التدريبية في مجال الفروسية، إلى جانب مستودع للسلاح والذخيرة ومعدات الخيل المختلفة.

واستمع إلى شرح حول مواصفات المبنى الذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير والمواصفات التي تساهم في ترشيد الطاقة، إلى جانب مراعاة مرافقه المتنوعة لاحتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

كما استمع من الموظفين إلى شرح مُفصل حول إنجازات مركز شرطة الخيالة، ومنها عدد دوريات الخيالة التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري والبالغة 591 دورية ساهمت في التدقيق على 2519 شخصاً و4420 مركبة، وإصدار 274 مخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19»، وأخرى مرورية.