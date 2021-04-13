7.5 مليار دولار السندات المصدرة في الإمارات خلال الربع الأول

دبي: ”الخليج 365”

أصدرت «ريفينيتيف» تقريرها الدوري حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الأول من العام الحالي. ووفقاً للتقرير، فقد بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يقدر بنحو 218 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 5 في المئة عن العام الماضي.

إصدارات السندات

بلغ إجمالي إصدارات الديون في المنطقة 34.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام بزيادة قدرها 61 في المئة عن نفس الفترة من عام 2020. وتصدرت السعودية والإمارات أكثر الدول المصدرة نشاطاً حيث بلغت عائداتها 12.3 مليار دولار و7.5 مليار دولار على التوالي. وكان بيع سندات السعودية في يناير من هذا العام 4.9 مليار دولار أكبر بيع سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا الربع. واحتل ستاندرد تشارترد المركز الأول في الجدول الدوري لإصدارات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2021.

الاندماج والاستحواذ

وحققت الرسوم الاستشارية المكتسبة من عمليات الاندماج والاستحواذ المكتملة 20.4 مليون دولار، بانخفاض 74 في المئة وهو ما يمثل ثاني أقل إجمالي في السنوات العشر الماضية. وانخفضت رسوم اكتتاب أسواق رأس المال بأكثر من النصف مقارنة بعام 2020، لتصل إلى 7 ملايين دولار، وهو أدنى إجمالي منذ عام 2011. وارتفعت رسوم الإقراض المشترك بنسبة 76 في المئة لتصل إلى 109.2 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في الرسوم لمدة ثلاث سنوات. وشهدت رسوم اكتتاب السندات أيضاً زيادة بلغت 81.3 مليون دولار بزيادة قدرها 64 في المئة عن نفس الفترة من عام 2020.

وشكلت الحكومات والوكالات والمؤسسات المالية 87 في المئة من إجمالي الرسوم هذا الربع في المنطقة مع رسوم مسجلة 59 في المئة و28 في المئة على التوالي. وحصل إتش إس بي سي هولدنغ على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2021، بإجمالي 22.7 مليون دولار أو حصة 10.4 في المئة من إجمالي مجموع الرسوم.

عمليات الاندماج والاستحواذ

وصلت صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 17.1 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 19 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وارتفعت عمليات الاندماج والاستحواذ المستهدفة بنسبة 55 في المئة عن العام الماضي لتصل إلى 12.7 مليار دولار هذا الربع، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق حيث شكلت صفقة أرامكو السعودية والمؤسسة السعودية للصناعات الأساسية نسبة كبيرة بلغت 69.1 مليار دولار. وحققت عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة بداية إيجابية للربع بلغت 3.9 مليار دولار. كما شهدت عمليات الدمج والاستحواذ المحلية زيادة بنسبة 73 في المئة عن العام الماضي بقيمة 9.4 مليار دولار.

كانت أكبر صفقة خلال الربع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الاستحواذ على «بي بي - بي ال سي بلوك 61» ومقرها عمان من«بي تي تي أي بي - مينا» مقابل 2.59 مليار دولار. وكانت مصر الدولة الأكثر استهدافاً من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ بقيمة 3 مليارات دولار، تليها سلطنة عمان وقطر. وتصدرت شركة جي بي مورغان قائمة المستشارين الماليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2021، حيث قدمت استشارات بشأن صفقات بقيمة 5.1 مليار دولار وهو ما يمثل 30 في المئة من حصة السوق. كما احتل روتشيلد المركز الثاني يليه سيتي في المركز الثالث.

أسواق رأس المال

بلغ إجمالي إصدارات الأسهم في المنطقة 267.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021، بانخفاض 67 في المئة في العائدات من عام 2020. وقد تم جمع 124.7 مليون دولار من خلال العروض اللاحقة، والتي تعادل 46 في المئة من إصدارات الأسهم في عام 2021 حتى الآن. تم تسجيل طرح عام أولي واحد فقط خلال الربع الأول من عام 2021 وهو طرح الخريف لتقنية المياه والطاقة في أوائل مارس في بورصة تداول، حيث جمع 144 مليون دولار. واحتلت شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م المركز الأول في الجدول الدوري لإصدارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2021، فيما احتلت المجموعة المالية هيرميس والبنك السعودي الفرنسي المركز الثاني مناصفةً.