اخبار العالم

الاقتصاد البريطاني ينتعش في فبراير رغم القيود

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد البريطاني ينتعش في فبراير رغم القيود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الاقتصاد البريطاني انتعاشا بسيطا في شباط /فبراير بعد تراجع في كانون الثاني /يناير حين دخلت معظم ارجاء البلاد في إغلاق وطني، على ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,4% في شباط /فبراير بعدما كان تراجع 2,2% في كانون الثاني/يناير، على ما أفاد مكتب الإحصاء الوطني في بيان.
لكنّ المكتب أضاف أنّ الاقتصاد لا يزال أضعف بحوالى 7.8% من مستواه قبل الجائحة في شباط /فبراير 2020.
وقالت متحدثة باسم المكتب الإحصاء الوطني «أظهر الاقتصاد بعض التحسن في شباط /فبراير بعد التراجع الكبير الذي شهده بداية العام، لكنه لا يزال أقل بنحو 8.0% من مستواه السابق للوباء».
وتابعت «شهد كل من تجار الجملة وتجار التجزئة ارتفاعاً طفيفاً في المبيعات بينما تحسن التصنيع مع تعافي منتجي السيارات جزئيًا من ضعف كانون الثاني /يناير».
وأضافت المتحدثة «سجل (قطاع) البناء نموا قويا بعدما أظهرت الأرقام التي تمت مراجعتها أنهم واجهوا صعوبات في الشهرين الماضيين». (وكالات)

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا