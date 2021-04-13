شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد البريطاني ينتعش في فبراير رغم القيود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الاقتصاد البريطاني انتعاشا بسيطا في شباط /فبراير بعد تراجع في كانون الثاني /يناير حين دخلت معظم ارجاء البلاد في إغلاق وطني، على ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,4% في شباط /فبراير بعدما كان تراجع 2,2% في كانون الثاني/يناير، على ما أفاد مكتب الإحصاء الوطني في بيان.

لكنّ المكتب أضاف أنّ الاقتصاد لا يزال أضعف بحوالى 7.8% من مستواه قبل الجائحة في شباط /فبراير 2020.

وقالت متحدثة باسم المكتب الإحصاء الوطني «أظهر الاقتصاد بعض التحسن في شباط /فبراير بعد التراجع الكبير الذي شهده بداية العام، لكنه لا يزال أقل بنحو 8.0% من مستواه السابق للوباء».

وتابعت «شهد كل من تجار الجملة وتجار التجزئة ارتفاعاً طفيفاً في المبيعات بينما تحسن التصنيع مع تعافي منتجي السيارات جزئيًا من ضعف كانون الثاني /يناير».

وأضافت المتحدثة «سجل (قطاع) البناء نموا قويا بعدما أظهرت الأرقام التي تمت مراجعتها أنهم واجهوا صعوبات في الشهرين الماضيين». (وكالات)