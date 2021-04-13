شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة الـ 24 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم مساء اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق مساء اليوم الأربعاء منافسات الدورة الـ 24 من المسابقة الدولية للقرآن الكريم التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بقاعة ندوة الثقافة والعلوم في دبي.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: إن المسابقة ستنطلق هذا العام بمشاركة أبناء الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة حول العالم من المقيمين في دولة الإمارات، وذلك بعد أن تم اعتمادهم رسمياً من الجهات المختصة في بلدانهم كممثلين لها في المسابقة.

وأعرب عن أمله أن تخرج هذه الدورة الاستثنائية التي تحمل اسم فقيد الإمارات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «رحمه الله» كمثيلاتها من الدورات السابقة بالصورة والسمعة الطيبة والمتميزة بفضل من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم بفضل الرعاية الكبيرة والدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» مؤسس وراعي الجائزة، ولما يقدمه سموه من دعم سخي للجائزة لمواصلة مسيرتها المتميزة في خدمة كتاب الله ورعاية وتكريم حفظته.

ووجه بوملحة الدعوة للمواطنين والمقيمين والعاملين بالقطاعين العام والخاص والجمهور الكريم للحضور طيلة أيام المسابقة للاستماع إلى التلاوات الطيبة والتنافس الشريف على حفظ كتاب الله عز وجل مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالدولة، وكذلك الالتزام بمنافذ الدخول والخروج إلى قاعة المسابقة والتباعد الجسدي وبالجلوس في الأماكن المحددة.

وسيشهد اليوم الأول للمسابقة مشاركة متسابقين من 4 دول وهم المتسابق محمد سار محمد طيب ممثلاً لدولة غامبيا، والمتسابق آدم محمد دجيمي من جمهورية الكاميرون، والمتسابق مزمل أحمد محمد أحمد من جمهورية السودان، والمتسابق محمد الأمين أحمد اخطيره من الجمهورية الموريتانية الإسلامية.