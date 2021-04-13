شكرا لقرائتكم خبر عن راوية صالح تخوض سباق الدراما بـ«ولاد ناس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

تشارك الفنانة التونسية راوية صالح لأول مرة في السباق الدرامي الرمضاني المصري من خلال مسلسل «ولاد ناس».

تقول راوية صالح إنها سعيدة وفخورة بمشاركتها الأولى في عمل درامي مصري، خاصة وأن الدراما المصرية لها قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي بأكمله.

وتوقعت راوية أن يحقق المسلسل نجاحاً كبيراً في ظل المجهود الكبير المبذول من فريق العمل وجميع المشاركين، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد ظهور أعمال فنية جديدة لها.

مسلسل «ولاد ناس» بدأ عرضه عبر مجموعة من القنوات المصرية خلال شهر رمضان، مثل شاشات "النهار" و"صدى البلد" و"المحور" و"القاهرة والناس"، و"ten"، وحصرياً عبر منصة «فيو»، ويرسخ المسلسل مجموعة قيم اجتماعية في الأسرة المصرية، ويسير السياق الدرامي في خطوط متقاطعة وتشويق خلال سير الأحداث.

مسلسل «ولاد ناس» من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة نخبة من النجوم أبرزهم أحمد وفيق، ورانيا فريد شوقي، وصبري فواز، وبيومي فؤاد، وإيهاب فهمي، ولقاء سويدان، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي.