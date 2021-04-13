الكرة تدشن النشاط الرمضاني لـ«دبي لأصحاب الهمم» الأربعاء

تدشن كرة القدم النشاط الرمضاني لنادي دبي لأصحاب الهمم مساء الأربعاء الذي يشتمل على العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية خلال الشهر الفضيل، منها مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم والتي ينظمها سنوياً في رمضان، وتنطلق اعتباراً من الأحد المقبل وتستمر حتى التاسع والعشرين من إبريل الجاري، وتقام هذا العام افتراضياً.

ويهدف النادي من إقامة هذه الفعاليات من أجل أن يمارس أصحاب الهمم الأنشطة المختلفة بحسب طموحاتهم وقدراتهم والاستفادة من أوقاتهم في أمور تعود عليهم بالفائدة البدنية والمعنوية والذهنية في شهر النشاط والحيوية وتشجيع أصحاب الهمم على المشاركة فيه عبر إقامة مسابقات رياضية متنوعة وفعاليات ثقافية وتوعوية، وخصوصاً أن مثل هذه النشاطات تسهم في رفع جاهزية اللاعبين واللاعبات وإبقائهم في دائرة التحفيز والترقب للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى بروز مواهب صاعدة في هذه الفعاليات، ما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرتهم في المشاركات المحلية والخارجية.

كما يشارك في النشاط الرمضاني بعض موظفي النادي في الألعاب المختلفة مع «أصحاب الهمم» حتى يحقق النشاط الرمضاني جميع الأهداف التي يقام من أجلها وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، وخصوصاً أن النشاط الرمضاني لهذا العام يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولات مسبار الأمل والقوس والسهم والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للريشة الطائرة.

جديد النسخة الحالية أن «أصحاب الهمم» سيديرون المسابقات المختلفة على الصعيدين الفني والإداري والتي تشتمل على 5 مسابقات هي كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة والرماية حيث ارتدى اللاعبون قفاز التحدي من أجل الوصول إلى الأدوار الختامية.

يلتقي في مسابقة كرة القدم النصر مع الأهلي في المباراة الأولى، تعقبها مباراة بيت المال والشباب، ثم مباراة مسبار الأمل وفريق 2040، فيما تنطلق مباريات كرة السلة الخميس، حيث يلتقي إكسبو 2020 والملك في المباراة الأولى، ثم الفهود والهمة في المباراة الثانية.