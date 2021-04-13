شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 100 ألف مسكن متهالك بقرى "حياة كريمة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه، بما يتلاءم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأشد احتياجا؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

وحسبما أعلنت وزارة التنمية المحلية، فإنه قد تم رفع كفاءة 16 ألف منزل استفاد منها حوالي 80 الف مواطن، بالانتهاء من حصر المنازل التى تحتاج لإعادة تأهيل ( سكن كريم) ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" فقد تم نهو الحصر المبدئى لتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" وشباب البرنامج الرئاسى ووزارة التضامن الاجتماعى، كما أنه سيتم إعادة تأهيل 100 ألف مسكن وجارى حالياً مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بها للوصول للقوائم النهائية.

كما تعمل وزارة التضامن في إطار مشروع "سكن كريم" أيضا، بتنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد من المنازل، وأعمال الهدم وإعادة البناء لعدد آخر، مع تنفيذ وصلات لمياه الشرب، والصرف الصحي، ويأتى ذلك بناء على نتائج المسح الشامل، وفق ما أعلنته وزاره التضامن، تم تحديد الأسر المستحقة لتدخلات "سكن كريم"، وإعداد قوائم بالأسر المستحقة بكل قرية، كما تم إعداد مواصفات فنية للخدمات المقدمة، تتضمن توصيف ومتابعة تنفيذ وحصر واستلام تركيب الأسقف والأعمال الاعتيادية، وأعمال الكهرباء والصحي، وجميعها منفذة طبقا لأصول الصناعة وبإشراف الاستشاري الهندسي للمبادرة بالوزارة.