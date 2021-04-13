شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بـ"هجمة مرتدة": المسلسل يكشف بطولات حقيقية للمخابرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل هجمة مرتدة، ينتظره المصريون، حيث تفتح المخابرات العامة المِصرية واحد من خزائن أسرارها، وتكشف عن ملحمة توضح للجميع حجم الأعمال البطولية التي يقوم بها هذا الجهاز، وفقا لما قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية.

وأشاد تيسير مطر بمسلسل "هجمة مرتدة" الذى تَزَامنت أحداثه مع ثورة 25 يناير، وقصته من مِلفات المخابرات المصرية، وتجسد مَلحَمة بُطولية حقيقية.

وِتدُور أحداث المسلسل عن شاب مَصري، يعمل في الخارج، ويحاول التواصل مع جهاز المُخابرات، بعد محاولة تَجنِيده من جانب استخبارات دولة أجنبية، ويبدأ بعدها التدريب على يد مسؤولين من المُخابرات المصرية، لخداع الجِهات المُعادية.

وقال "مطر" إن الفن سلاح قوى لخلق مناخ توعية لجميع المواطنين بكل فئاتهم وفى كل مكان بمصر، مضيفا: مسلسل هجمة مرتدة من الأعمال الدرامية التي تسلط الضوء على معركة الوعى، واستكمالا لسلسلة الأعمال الوطنية التي تبرز بطولات عديدة في السنوات الأخيرة من قبل أبطال مصريين لا يعلم عنهم الكثيرون شيئًا والمستوحاة من ملفات المخابرات والتي دائمًا تجذب المشاهد وتجعله يفتخر بتاريخ وأعمال المخابرات المصرية".

وأوضح أن المسلسلات التي تبرز الأعمال الوطنية لجهاز المخابرات المصرية تحظى دائمًا بتفاعل كبير من قبل عشاق تلك الأعمال، موضحا أن الفن هو القوة الناعمة الحقيقية التي نحارب بها الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال الفنية هي امتداد للأعمال الوطنية التي قدمتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة، ومنها الاختيار الذى أبرز حكاية الشهيد أحمد منسي، وأيضا مسلسل رأفت الهجان للفنان الراحل محمود عبد العزيز، ودموع في عيون وقحة للفنان عادل إمام، والعميل 1001، وكل هذه الأعمال قصص حقيقة وحكايات من دفتر سجلات الشرف والعزة والبطولة لجهاز المخابرات العامة المصرية.

وقال إن هناك أسبابا كثيرة لنجاح مسلسل هجمة مرتدة، منها أن أعمال الجاسوسية من ملفات المخابرات دائمًا تحظى بتفاعل كبير من قبل عشاقها مثلما حصل مع مجموعة من الأعمال أبرزها جمعة الشوال وغيرها، مؤكدا أن الأعمال الدرامية التي تسرد بطولات الأجهزة الوطنية وخاصة المخابرات العامة المصرية، والأعمال التي تلقى الضوء على الجيش والشرطة أو عن قصص الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم فداء وطنهم، تعتبر كل هذه الأعمال بمثابة مواجهة الفكر بالفكر وهو دور مهم للفن والإعلام الذى يخدم البشرية، ومعالجة قضايا كثيرة.

وأكد أن ملفات المخابرات المصرية مليئة بالأحداث، وبها الكثير من القضايا التى تحمل تفاصيل كثيرة تصلح لعمل أكثر من مسلسل، والتفاف المواطنين لمشاهدة هذه الأعمال والقصص الوطنية، ولعل السنوات الأخيرة شهدت اهتمام كبير بالدراما الوطنية، حيث تم إعادتها للواجهة مرة أخرى، وهذا يعكس معركة الوعي والفكر ضد طيور الظلام ورعاة الإرهاب وأصحاب الأفكار الهدامة، وذلك من خلال الفن الذي يعد القوى الناعمة ومرآة الشعوب، لتظهر على الساحة الأعمال الوطنية من جديد بعدما افتقدناها على مدار سنوات طويلة لتعود وتشكل الوعي وإعادة الروح الوطنية للشباب.

وقال إن مسلسل هجمة مرتدة أحد الأعمال الدرامية الوطنية التي سيتم عرضها خلال شهر رمضان، ويساهم بقوة في دعم الوعي واستكمال خطة الدولة التي بدأتها بشأن إلقاء الضوء على القصص الوطنية الملهمة، ودورها في نشر الوعي والفكر المستنير والتصدى للأفكار المتطرفة، وإبراز الجهود الكبيرة من خلال ملف المخابرات العامة المليء بالأحداث والتضحيات والقضايا الملهمة.