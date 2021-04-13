محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع والميادين الرئيسة والطرق، وتنفيذ المشروعات لدفع الأعمال وتذليل العقبات، لتسليمها وإدخالها الخدمة.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد علي، موجهًا برفع كفاءة الطريق بعد أن جرى الانتهاء من تطوير شبكات المياه مع رد الشيء لأصله، مع إعادة ترميم سور قصر محمد علي من أمام معهد التعاون الزراعي.

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال النظافة بشوارع الحي، موجهًا باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتشجيره، والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية.

واختتم جولته بتفقد أعمال إنشاء كوبري مزلقان الثلاجة أعلى ترعة الشرقاوية، والذي تقوم بإنشائه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف هيئة الطرق والكباري.