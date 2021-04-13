المتر يصل 250 جنيهًا.. تحصيل مقابل انتفاع من أصحاب الشوادر بشوارع الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، على تحصيل مقابل استغلال من أصحاب الشوادر المستغلين لحرم الطريق العام على مستوى أحياء المحافظة.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يتراوح مقابل انتفاع للمتر الواحد من ١٥٠ إلى ٢٥٠ جنيهًا، ويحدد رؤساء الأحياء سعر المتر وفقًا لموقع الشوادر سواء في شارع فرعي أو رئيسي.

ووجه المحافظ كل رئيس حي بتحديد سعر وقيمة المتر في كل شادر حسب درجة تميز موقعه شرط عدم إعاقة حركة المرور والمارة، لتعظيم موارد المحافظة وتحصيل حق الدولة لاستغلالها لإقامة مشروعات تخدم المواطنين.

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية أهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات.