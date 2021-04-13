كيف عادت فنادق دبي للعمل بعد جائحة فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- ياسمين سليم:

عادت الفنادق في مدينة دبي لاستقبال السياح وسط إجراءات خاصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفي جولة لمجموعة من الصحفيين داخل عدة فنادق في دبي، اطلع الخليج 365، على طريقة ونظام عمل الفنادق في دبي لضمان الحد من انتشار فيروس كورونا وتوفير راحة واطمئنان للنزلاء، طبقًا للإجراءات التي أعلنت عنها دائرة دبي للسياحة.

ووفقًا لناجي نجاتي، مدير فندق V دبي، فإن عودة العمل في الفنادق كانت تدريجية إلى دبي وفقًا للتعليمات التي كانت تقدمها إدارة المنشآت السياحية التابعة لإدارة دبي السياحة.

وأضاف أن الإدارة ترسل بصفة دورية الإجراءات التي يجب أن تُتبع مثل القدرة الاستيعابية وإجراءات التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الإدارة تساعد الفنادق على عودة العمل، كما تخضعها للمراقبة.

وقال إن الإجراءات الاحترازية التي ننفذها مثل خفض الطاقة الاستيعابية للمطاعم والفندق، تلقى تفهمًا كبيرًا من النزلاء وتحظى باحترامهم.

ويتكون فندق V من 365 غرفة فندقية ذات طابع عصري تطل على مكان متميز في دبي هو شارع الشيخ زايد، الرئيسي بالإمارة، ويضم مطعمًا ونادي صحي ورياضي.

ومع انتهاء الإغلاق في دبي، كانت السياحة ترتكز على السكان المحليين والمقيمين فيها، بحسب نجاتي، مشيرًا إلى أن أواخر أكتوبر الماضي عادت السياحة الخارجية تدريجيًا إلى أن شهدت ازدهارًا في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وتوقع نجاتي أن تتسبب حملة التطعيمات في دبي والتي من المتوقع أن تنتهي قبل الصيف بتطعيم كل سكان الإمارة، في عودة قطاع السياحة لوضع جيد جدًا في سبتمبر المقبل.

وحكى نجاتي عن تجربة عرض Laperle المسرحي، والذي يلقى إقبالًا كبيرًا في دبي ويقام في فندق V، خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال إن Laperleيعرض 5 أيام أسبوعيًا ومرتين في اليوم، مضيفًا "خفضنا القدرة الاستيعابية له، كما أكدنا ضرورة ارتداء الكمامات ونخضع الحضور لقياس درجة الحرارة قبل الدخول لضمان قواعد التباعد الاجتماعي".

وبحسب نجاتي فإن السياحة الداخلية في الإمارات قوية جدًا وهو ما يدعم الفنادق، كما أن عدد كبير من العاملين لا يزالون يعملون من المنزل لذلك يذهبون للفنادق للعمل والفسحة في نفس الوقت.

وأضاف أن متوسط الإقامات الطويلة ارتفع في الفندق من 5 إلى 7 ليالٍ قبل كورونا إلى أكثر من 7 ليالٍ، موضحًا أن النزلاء أصبحوا يمكثون في الفنادق أكثر من الأول نظرًا لأنهم تعرضوا للإغلاق لفترة طويلة في المنزل.

وقال شاو لونج، مدير الاستقبال في فندق هيلتون دبي، إن الفندق ينفذ برنامجًا تحت اسم Hilton Clean Stay، وهو برنامج من خلاله تعقم كل الغرف والأدوات بالفندق وتترك الغرفة مغلقة إلى أن يفتحها النزيل بنفسه.

ويضم هيلتون دبي 1004 غرفة ويستهدف طبقة رجال الأعمال والأسر ذات العدد الكبير، نظرًا لأنه يحتوي على غرف فندقية كبيرة.

وأضاف لمصراوي أن كل المناطق التي يستخدمها النزلاء تعقم بشكل دوري، وتتبع إدارة الفندق جميع الإجراءات التي تطلبها هيئة دبي للسياحة لتنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي,

وبحسب شاو لونج فإن كل العاملين في الصفوف الأولى في الفندق يرتدون القفازات والكمامات، لحمايتهم من التعرض لخطر الإصابة.

وحصل جميع العاملين في الفندق على لقاح فيروس كورونا حاليًا، لكن قبل الحصول على اللقاح كان يخضعون إلى تحليل PCR دوري، وفقًا لشاو لونج.

وقال إن الذين لم يحصلوا على اللقاح من العاملين في الفندق لظروف صحية يخضعون لتحليل PCR أسبوعيًا.

وأضاف أن حصول العاملين على اللقاح يعطي مزيدًا من الارتياحية للنزلاء، مشيرًا إلى أن جميع مرافق الفندق مثل الجيم والمطاعم وحمام السياحة تعمل وفقًا اشتراطات إدارة السياحة في دبي.

وكان مؤشر مديري المشتريات PMI التابع لمجموعة "IHS Markit"، قال إن قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة في دبي شهدا تحسناً في قراءتهما الرئيسية في شهر مارس.