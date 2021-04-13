اخبار العالم

طائرات "إف 16" العراقية تقصف مواقع لداعش في سلسلة جبلية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

قصفت طائرات "إف 16" العراقية، اليوم الثلاثاء، مواقع لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين 180 كم شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي اليوم إنه "بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة العمليات الثانية لجهاز مكافحة الارهاب نفذت طائرات F_16 العراقية أربع ضربات جوية، استهدفت خلالها كهوفا في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات محافظة صلاح الدين".

وذكرت أن القصف أسفر عن تدمير الكهوف ومقتل من فيها من العناصر الإرهابية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا