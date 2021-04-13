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وزير الداخليّة الفرنسي : الهجمات على المسلمين هجمات على الجمهوريّة

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اسماعيل عبد الحي - ندّدت الحكومة الفرنسية بتدنيس جدران مركز ثقافي إسلامي غربي فرنسا بشعارات مناهضة للإسلام، معتبرة أن "الهجوم على المسلمين هجوم على الجمهورية".

 

وقال وزير الداخلية، جيرار دارمانان إنه "إعتداء مقزز على حرية المعتقد والمسلمين يستحقون الحماية ذاتها التي تنعم بها أي طائفة دينية أخرى في فرنسا".

 

وأضاف دارمانان بعد زيارته للمكان "الهجمات على المسلمين هي هجمات على الجمهورية".

 

وكُتِبت عبارات مسيئة على جدار المبنى الذي يستخدم مصلى في مدينة رين مع إقتراب شهر رمضان الذي يبدأ في فرنسا يوم الثلاثاء.

 

ومن بين العبارات التي كتبت على المبنى "الكاثوليكية دين الدولة" و"لا للأسلمة".

 

ووصف المركز الفرنسي للديانة الإسلامية الواقعة بأنها "عدوان لا يحتمل" وكتب عبر "تويتر": "مع إقتراب رمضان وفي ظل تنامي الأفعال المناهضة للمسلمين يحث المركز الفرنسي للديانة الإسلامية المسلمين في فرنسا على التحلي باليقظة".

 

 

 

 

وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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